Выбежал на проезжую часть: в Актау водитель и полицейские спасли 4-летнего ребенка

Вчера, 14 марта, в Актау прохожие заметили маленького ребёнка, который один бежал по проезжей части. Предотвращать трагедию бросились полиция и водитель, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Инцидент произошел около 17:30 часов на дороге между 34А и 35 микрорайонами.

Малыша первым увидел проезжавший водитель. Он остановился и вывел ребёнка на обочину, чтобы тот не оказался под колёсами автомобилей.

В этот момент рядом оказались сотрудники полиции, дежурившие на празднике Амал на Отпан тау. Заместитель командира роты патрульной полиции, капитан Тилеккабыл Жанбиев и старший инспектор, капитан Нурсултан Измуратов посадили ребёнка в служебный автомобиль и сообщили о случившемся в центр оперативного управления.

Вскоре выяснилось, что родители мальчика уже обратились в службу «102», так как потеряли его из виду. Ребёнка благополучно доставили домой.

Полицейские призывают родителей быть внимательными и не оставлять маленьких детей без присмотра.