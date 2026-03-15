Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
15.03.2026, 09:44

Выбежал на проезжую часть: в Актау водитель и полицейские спасли 4-летнего ребенка

Происшествия 0 2 087 Наталья Вронская

Вчера, 14 марта, в Актау прохожие заметили маленького ребёнка, который один бежал по проезжей части. Предотвращать трагедию бросились полиция и водитель, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ
Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Инцидент произошел около 17:30 часов на дороге между 34А и 35 микрорайонами.

Малыша первым увидел проезжавший водитель. Он остановился и вывел ребёнка на обочину, чтобы тот не оказался под колёсами автомобилей.

В этот момент рядом оказались сотрудники полиции, дежурившие на празднике Амал на Отпан тау. Заместитель командира роты патрульной полиции, капитан Тилеккабыл Жанбиев и старший инспектор, капитан Нурсултан Измуратов посадили ребёнка в служебный автомобиль и сообщили о случившемся в центр оперативного управления.

Вскоре выяснилось, что родители мальчика уже обратились в службу «102», так как потеряли его из виду. Ребёнка благополучно доставили домой.

Полицейские призывают родителей быть внимательными и не оставлять маленьких детей без присмотра.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь