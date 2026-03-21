Скамеры пытались «развести» на миллионы пожилую жительницу Актау

В Мангистауской области полицейские предотвратили мошенничество в отношении одинокой пенсионерки. У нее пытались похитить свыше четырех миллионов тенге, передает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz .

В Мангистауской области мошенникам почти удалось обмануть 84-летнюю женщину. Информация об «обработке» одиноко проживающей жительницы Актау поступила к киберполиции через call-центр. Получив информацию, правоохранители оперативно установили адрес пенсионерки и незамедлительно выехали на место.

Выяснилось, что на протяжении нескольких часов злоумышленники непрерывно звонили женщине с городских и мобильных номеров, оказывая на неё психологическое давление. В результате им удалось получить доступ к её мобильному банковскому приложению и перевести средства с депозитного счёта на недавно открытый счёт.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям начальника киберполиции Айболата Мурзашева ситуация была своевременно взята под контроль. Он связался с дочерью пенсионерки и совместно с ней организовал обращение в банк для блокировки счёта.

В результате принятых мер удалось предотвратить хищение 4 миллионов 400 тысяч тенге – денежные средства были полностью сохранены.

Полиция призывает граждан проявлять бдительность: не передавать личные данные, коды и сведения о банковских счетах посторонним лицам, не доверять подозрительным звонкам и в подобных случаях незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.