18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.33
557.57
5.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.03.2026, 20:22

В Актау мужчина устроил погром в кондитерской (видео)

Происшествия Лиана Рязанцева

В Актау произошёл инцидент в одной из городских кондитерских. В Сети появилось видео, на котором мужчина ведёт себя агрессивно и ломает мебель. В департаменте полиции Мангистауской области предоставили подробности произошедшего, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: МВД РК
Иллюстративное фото: МВД РК

На кадрах, опубликованных в местных Instagram-пабликах, видно, как мужчина ведёт себя агрессивно, кричит и разбивает стол о свою голову, тем самым напугав персонал. Из описания к видео следует, что он якобы искал свою супругу.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что инцидент произошел 19 марта около 16:35 часов в кондитерской, расположенной в 34 микрорайоне. Прибывшими на место правоохранителями установлено, что в помещение зашел неизвестный мужчина, который вел себя неадекватно, громко выражался и нарушал общественный порядок. В ходе инцидента он повредил имущество заведения.

По словам администрации, причиненный ущерб был возмещен. Владелец заведения от подачи заявления отказался. Личность правонарушителя установлена. В отношении него составлен административный протокол по статье 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство), - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в Актау мужчина получил административный арест за нецензурную брань в общественном месте. Он повредил автомобили во дворе жилого дома и устроил скандал с угрозами.

8
6
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"разбивает стол о свою голову"---Жаль что стол был не из бетона!
20.03.2026, 16:09
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

