В Актау мужчина устроил погром в кондитерской (видео)

В Актау произошёл инцидент в одной из городских кондитерских. В Сети появилось видео, на котором мужчина ведёт себя агрессивно и ломает мебель. В департаменте полиции Мангистауской области предоставили подробности произошедшего, передает Lada.kz .

На кадрах, опубликованных в местных Instagram-пабликах, видно, как мужчина ведёт себя агрессивно, кричит и разбивает стол о свою голову, тем самым напугав персонал. Из описания к видео следует, что он якобы искал свою супругу.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что инцидент произошел 19 марта около 16:35 часов в кондитерской, расположенной в 34 микрорайоне. Прибывшими на место правоохранителями установлено, что в помещение зашел неизвестный мужчина, который вел себя неадекватно, громко выражался и нарушал общественный порядок. В ходе инцидента он повредил имущество заведения.

По словам администрации, причиненный ущерб был возмещен. Владелец заведения от подачи заявления отказался. Личность правонарушителя установлена. В отношении него составлен административный протокол по статье 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство), - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в Актау мужчина получил административный арест за нецензурную брань в общественном месте. Он повредил автомобили во дворе жилого дома и устроил скандал с угрозами.