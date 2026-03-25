Падение с пятого этажа в Актау: медики озвучили состояние пострадавшей

Врачи рассказали о состоянии девушки, которая упала с пятого этажа, сообщает Lada.kz .

В областной многопрофильной больнице сообщили, что пациентка была доставлена в приёмное отделение бригадой скорой помощи в тяжёлом состоянии.

В ходе обследования у неё выявлены множественные травмы: переломы рёбер справа (с 4 по 8), перелом правой лопатки, ушиб лёгких, правосторонний гемопневмоторакс, а также переломы костей таза и крестца.

Несмотря на тяжёлое состояние, пациентка находится в сознании, отвечает на вопросы и дышит самостоятельно.

Она проходит лечение в отделении реанимации и находится под постоянным наблюдением врачей, - отметили медики.

Напомним, происшествие случилось вчера, 24 марта, в пятиэтажном жилом доме №6. При падении девушка ударилась о металлический навес над окном второго этажа, после чего упала на землю.