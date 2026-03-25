Девушка спрыгнула с пятого этажа в Актау

Трагический инцидент произошел в 22 микрорайоне, сообщает Lada.kz.
По словам очевидцев, происшествие случилось сегодня днем, 24 марта, в пятиэтажном жилом доме №6. При падении девушка ударилась о металлический навес над окном второго этажа, после чего упала на землю.
По предварительной информации, пострадавшая осталась жива.
В департаменте полиции региона подтвердили, что девушка 1993 года рождения действительно спрыгнула. Также сообщили, что ее доставили в больницу.
По данному факту проводится проверка, - заявили в ведомстве.
Lada.kz ожидает комментарий о состоянии жительницы Актау от медиков.
