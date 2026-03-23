Любящая поспать жительница Актау устроила переполох в высотке

В одной из многоэтажек 4 микрорайона произошел инцидент, который сначала приняли за трагедию. На место выехали полиция и спасатели. Что произошло, узнавал корреспондент Lada.kz .

Информация о возможном происшествии появилась днем 23 марта. Сообщалось, что в квартире на шестом этаже в доме №57 произошла трагедия.

Как пояснили в департаменте полиции Мангистауской области, мужчина обратился за помощью, заявив, что его жена якобы наложила на себя руки. При этом он не мог попасть в квартиру.

На место прибыли правоохранители, которые в свою очередь обратились за помощью к спасателям.

По информации ДЧС региона, для доступа в квартиру была задействована автолестница. Огнеборцы проникли в квартиру через окно.

После этого выяснилось, что женщина жива – она спала. Внутри также находились двое детей в возрасте трех и одного года.

Напомним, этой ночью в 7 микрорайоне в Актау, как сообщали очевидцы, избили мужчину.

Позже в полиции опровергли эту информацию.