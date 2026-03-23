Полиция опровергла информацию об избиении пожилого мужчины в Актау

В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали ранее распространившуюся информацию о якобы избиении пожилого жителя в Актау, передает Lada.kz .

Фото с сайта app.envato.com

По данным правоохранительных органов, в ходе проверки установлено, что 68-летний мужчина получил травмы не в результате конфликта, а из-за собственной неосторожности.

Как сообщили в полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и упал на улице. После этого он самостоятельно обратился к прохожей женщине с просьбой вызвать скорую помощь.

Гражданин подтвердил, что никто его не избивал. Травмы он получил в результате падения по собственной неосторожности. Претензий и заявлений ни к кому не имеет, - сообщили в ведомстве.

По итогам разбирательства в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 440 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях – за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

После оформления всех необходимых материалов он был передан родственникам.

Напомним, инцидент произошёл около 23:30 часов возле дома №25 в 7 микрорайоне. Сообщалось, что в конфликте якобы участвовали четверо человек – двое парней и две девушки, пожилой мужчина, якобы, проявлял к ним агрессию.