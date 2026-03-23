Пожилого мужчину избили в Актау

По предварительной информации, происшествие случилось около 23:30часов возле дома №25 в 7 микрорайоне.

Как сообщили очевидцы, в конфликте участвовали около четырех человек – двое парней и две девушки. Мужчина изначально проявлял агрессию и пытался напасть на молодых людей.

В результате произошедшего пожилой житель получил травму головы – у него зафиксированы повреждения. После инцидента участники конфликта скрылись с места происшествия.

На место прибыли скорая помощь и полиция. Медики забрали мужчину. Правоохранители сообщили, что устанавливаются четверо подозреваемых.

