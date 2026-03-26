«Независимо от статуса и связей, понесут наказание» — участников драки задержали в Актау

В департаменте полиции региона сообщили о задержании всех участников драки, произошедшей в ночь на 25 марта у одного из ресторанов, передаёт Lada.kz .

По информации ведомства, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По горячим следам сотрудниками полиции установлены и задержаны пять человек. Двое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, - сообщили в полиции.

В настоящее время проводятся комплексные следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В департаменте полиции подчеркнули, что личности всех участников уже установлены, и в отношении каждого будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

Независимо от статуса и связей, все причастные лица понесут предусмотренную законом ответственность, - добавили в ведомстве.

Досудебное расследование продолжается.

