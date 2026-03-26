Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
25.03.2026, 21:25

«Независимо от статуса и связей, понесут наказание» — участников драки задержали в Актау

Происшествия 0 3 744 Сергей Кораблев

В департаменте полиции региона сообщили о задержании всех участников драки, произошедшей в ночь на 25 марта у одного из ресторанов, передаёт Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

По информации ведомства, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По горячим следам сотрудниками полиции установлены и задержаны пять человек. Двое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, - сообщили в полиции.

В настоящее время проводятся комплексные следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В департаменте полиции подчеркнули, что личности всех участников уже установлены, и в отношении каждого будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

Независимо от статуса и связей, все причастные лица понесут предусмотренную законом ответственность, - добавили в ведомстве.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, жестокая драка у ресторана в Актау попала на видео.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Ed Word
Свежо предание, да верится с трудом... А что у нас когда то была официальное разделение перед законом, были смягчающие факторы с отсылкой на статус и связи? У нас вроде как все годы независимости все как бы равны перед законом в принципе, а вот то что этот принцип не соблюдался в полной мере, это и порадило кагорту людей которые думают что им все можно, и воприятие того что справедливое наказание независимо от статуса и связей это уже нонсенс кое где, не так ли?
26.03.2026, 08:51
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь