«Независимо от статуса и связей, понесут наказание» — участников драки задержали в Актау

В департаменте полиции региона сообщили о задержании всех участников драки, произошедшей в ночь на 25 марта у одного из ресторанов, передаёт Lada.kz.
По информации ведомства, по данному факту возбуждено уголовное дело.
По горячим следам сотрудниками полиции установлены и задержаны пять человек. Двое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, - сообщили в полиции.
В настоящее время проводятся комплексные следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
В департаменте полиции подчеркнули, что личности всех участников уже установлены, и в отношении каждого будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.
Независимо от статуса и связей, все причастные лица понесут предусмотренную законом ответственность, - добавили в ведомстве.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, жестокая драка у ресторана в Актау попала на видео.
