25.03.2026, 20:34

«Били ногами по голове»: жестокая драка у ресторана в Актау попала на видео

Происшествия 0 4 103 Сергей Кораблев

В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлена  драка у одного из ресторанов. На видео зафиксировано, как двое мужчин избивают лежащего на земле, сообщает Lada.kz.

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ
По имеющейся информации, инцидент случился в ночь на 25 марта около 05:00 у ресторана Pinta. Участниками конфликта стали пять человек.

На кадрах видно, как двое мужчин наносят удары ногами по голове третьему участнику, который в этот момент находится на земле.

Lada.kz направила запрос в департамент полиции региона для выяснения обстоятельств произошедшего.

Напомним, пожилого мужчину избили в Актау. Как сообщили очевидцы, в конфликте участвовали около четырех человек – двое парней и две девушки. Мужчина изначально проявлял агрессию и пытался напасть на молодых людей.

Позже полиция опровергла информацию об его избиении.

Ранее в Актау мужчина устроил погром в кондитерской. Подробнее по ссылке.

Внимание: видео не предназначено для просмотра несовершеннолетними и людьми с чувствительной психикой.

 

Комментарии

2 комментарий(ев)
Ed Word
Если сказать честно, то с субъективной точки зрения, этот случай не имеет вопиеющего характера по сравнению с многими другими. По видео видно, что двое бъют двоих, этакий паритетный "жетпежек". Заметьте, не толпой, без ножей, без палок и костетов, без прутьев и т.п., просто 2 на 2, кажется даже так сказать по мужски, сохраняя преемственность честных традиций в бытовом поединке. Да хулиганят, да заслуживают наказания, причем, все если и двое проигравших пошли на по хулигански разобраться на улицу. Также, есть вопросы к снимающему видео, к его гражданской позиции и даже возможном уголовном проступке, если он не сообщил об уголовном преступлении или возможном оставлении в опасности, если пострадавшие получили тяжкий вред здоровью от добиваний ногами, так не кажется правохранителям?
26.03.2026, 09:14
fox1167
Животные!
26.03.2026, 05:44
