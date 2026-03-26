«Били ногами по голове»: жестокая драка у ресторана в Актау попала на видео

В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлена драка у одного из ресторанов. На видео зафиксировано, как двое мужчин избивают лежащего на земле, сообщает Lada.kz .

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

По имеющейся информации, инцидент случился в ночь на 25 марта около 05:00 у ресторана Pinta. Участниками конфликта стали пять человек.

На кадрах видно, как двое мужчин наносят удары ногами по голове третьему участнику, который в этот момент находится на земле.

Lada.kz направила запрос в департамент полиции региона для выяснения обстоятельств произошедшего.

Внимание: видео не предназначено для просмотра несовершеннолетними и людьми с чувствительной психикой.