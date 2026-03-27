Водителя самосвала из Мангистау арестовали на 20 суток за пьяную езду без прав

Жителя Мангистауской области арестовали на 20 суток за езду в состоянии алкогольного опьянения и без прав, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу регионального суда.

Водителя самосвала задержали ещё 24 марта на дороге в селе Курык. Установлено, что он был в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав.

Сотрудники полиции составили в отношении нарушителя протокол по статье 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющего права управления транспортными средствами), а автомобиль был помещён на штрафстоянку.

В пресс-службе регионального суда сообщили, что вчера, 26 марта, дело в отношении водителя рассмотрели.

Его признали виновным по части 6 статьи 608 КоАП РК, назначив наказание в виде ареста на 20 суток.

Напомним, ранее в Актау водитель попался за ездой в нетрезвом виде. Суд признал жителя города виновным в совершении правонарушения и постановил лишить его права управления транспортом на семь лет.