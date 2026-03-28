28.03.2026, 11:08

Вышел из опорного пункта и исчез: в Жанаозене разыскивают мужчину в состоянии психоза

Происшествия Наталья Вронская

В Жанаозене ведутся поиски без вести пропавшего мужчины – Тулкиева Совурбека Джаксылыковича, передает Lada.kz.

Фото cо страницы @zhanaozen_akparat / Instagram

По информации пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, 22 февраля текущего года примерно в 11:30 часов мужчина вышел в неизвестном направлении из здания участкового пункта полиции №9 в микрорайоне «Мерей» и не вернулся домой.

Сообщается, что в настоящее время Совурбек Тулкиев может находиться в состоянии алкогольного психоза.

Приметы пропавшего: рост – 160-165 сантиметров, телосложение – худощавое, волосы – короткие, седые.

Был одет в чёрную куртку и чёрные спортивные брюки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться в управление полиции Жанаозена по телефонам: 71-002, 72-5-20 или позвонить 102.

Напомним, в регионе также разыскивается 47-летняя Дина Жарылгасова. Она пропала в Жанаозене восемь месяцев назад.

Для справки

Алкогольный психоз (металкогольный психоз) – это опасное психическое расстройство, возникающее на фоне хронического алкоголизма (чаще II-III стадии) при резкой отмене спиртного или в запое. Проявляется галлюцинациями, бредом, страхом и агрессией, требуя немедленной госпитализации. 

