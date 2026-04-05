Дым на набережной встревожил жителей Актау

Жители Актау сообщили о предполагаемом пожаре, случившемся сегодня, 4 апреля, на набережной 14 микрорайона. Подробности происшествия предоставили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото очевидцев

По данным очевидцев, на набережной, напротив торгового центра «Астана», были заметны клубы дыма. Свидетели инцидента предположили, что на месте произошел пожар.

Как сообщили Lada.kz в региональном департаменте по ЧС, на участке набережной загорелась растительность.

Вызов поступил в 18:25 часов. Горел камыш. На место происшествия прибыли пожарные, которые при помощи одного ствола потушили огонь. Площадь горения составила около 20 квадратных метров. На текущий момент пожар полностью ликвидирован, - прокомментировали в ведомстве.

