Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
04.04.2026, 22:37

Двухмесячный ребенок умер в Актау: полиция ведет расследование

Происшествия 0 1 835 Лиана Рязанцева

О смерти двухмесячного ребенка в социальной сети сообщил местный общественник и блогер из Актау Азамат Сарсенбаев. В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что на теле ребенка признаков насильственной смерти не выявлено, передает Lada.kz.

Азамат Сарсенбаев сообщил, что утром 4 апреля в Актау произошла трагедия – погиб ребёнок. По его словам, это стало следствием ситуации, на которую соседи на протяжении длительного времени пытались обратить внимание властей.

Оказывается, соседи неоднократно жаловались в органы опеки, участковым, в прокуратуру и т.д., на постоянные скандалы и распитие алкогольных напитков со стороны молодой пары. По словам соседей, женщина 1994 года рождения (мать-одиночка двоих детей, которая получила квартиру от государства в качестве матери-одиночки) и её сожитель парень 2000 года рождения неоднократно употребляли алкоголь и устраивали скандалы в подъезде. Соседи безуспешно пытались достучаться до органов опеки. Последнее обращение от соседей датируется ноябрем 2025 года.  И вот, к сожалению, итог, умер ребенок, страшно представить, что пережило дитя с такими опекунами, - говорится в сообщении блогера.

Редакция запросила официальную информацию в департаменте полиции области.

Там сообщили, что 4 апреля 2026 года в 11:00 часов на пульт «102» поступило сообщение о факте смерти двухмесячного ребёнка в одном из медицинских учреждений города.

По данному факту начато досудебное расследование. При первичном осмотре тела признаков насильственной смерти не выявлено. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Установлено, что семья ранее находилась в поле зрения правоохранительных органов и системно отрабатывалась участковой службой, - сообщили в полиции.

В ведомстве также сообщили, что 19 ноября 2025 года участковым инспектором полиции был проведён сход с жителями подъезда по месту проживания с разъяснением норм законодательства и профилактикой правонарушений.

Отец ребёнка в течение года четырежды привлекался к административной ответственности по статье 437 КоАП РК (Нарушение тишины). В отношении него выносилось защитное предписание. За нарушение защитного предписания он привлечён к ответственности по статье 461 КоАП РК и по решению суда помещён в специализированный приёмник сроком на 10 суток. Также он поставлен на профилактический учёт с установлением особых требований к поведению. Дважды материалы направлялись в суд для установления административного надзора. Работа носила последовательный профилактический характер. В рамках межведомственного взаимодействия 27 марта 2026 года участковым инспектором направлено представление в акимат для принятия дополнительных мер реагирования, - заявили в полиции.

Отмечается, что окончательное процессуальное решение будет принято по результатам проверки в строгом соответствии с законом.

Напомним, трагедии, связанные с кончиной детей, происходили в областном центре и ранее. Так, в 2024 году в Актау во время купания в ванне скончался годовалый ребёнок. Трагедия произошла в 29А микрорайоне. По словам отца, малыш был обнаружен без сознания, после чего была вызвана скорая помощь.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь