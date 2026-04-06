В Актау задержали машину с крупной партией осетрины

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, нарушение было зафиксировано камерами Центра оперативного управления. Инспектор ЦОУ оперативно организовал задержание.

Автомобиль остановили на объездной дороге в районе МАЭК. В ходе осмотра в транспортном средстве обнаружили около 40 килограммов красной рыбы - всего 9 особей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан - незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 3 000 МРП. В 2026 году 1 МРП составляет 3 932 тенге, таким образом максимальный штраф может достигать 11 796 000 тенге. Также предусмотрены альтернативные меры - исправительные работы в том же размере, общественные работы до 800 часов, ограничение или лишение свободы на срок до трёх лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определённые должности до пяти лет.

В полиции напомнили о необходимости соблюдать природоохранное законодательство и подчеркнули, что подобные рейды в регионе продолжаются.

