Падение с высоты: в Актау выясняют обстоятельства гибели 15-летней девочки

В Актау проводится расследование по факту гибели несовершеннолетней, передаёт Lada.kz.
В одном из жилых домов произошло трагическое происшествие - 15-летняя девочка упала с высоты. Инцидент случился в 13 микрорайоне Актау.
На месте работали сотрудники полиции, территория была оцеплена.
Сегодня, 6 апреля, в департаменте полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Мотивы и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
По предварительной версии рассматривается суицид.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
