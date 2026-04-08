В Актау насмерть сбили пешехода

Попытка пересечь автодорогу в неположенном месте закончилась смертью пешехода. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, передаёт Lada.kz .

ДТП произошло 7 апреля между 11А и 26‑м микрорайонами в 16:15. Женщина перебегала дорогу вне пешеходного перехода в районе ТЦ «Жигер», когда на неё совершил наезд автомобиль «Skoda Octavia».

В результате полученных травм 78‑летняя пострадавшая скончалась на месте.

Проводится досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 5 лет.