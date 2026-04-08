18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
460.37
531.87
5.82
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
08.04.2026, 09:32

Врачи из Мангистау оказали помощь пассажиру на борту самолёта

Происшествия 0 1 311 Наталья Вронская

На авиарейсе по маршруту Актау – Астана одному из пассажиров стало внезапно стало плохо. Бортпроводники обратились к находившимся в салоне медикам с просьбой срочно оказать первую помощь, передает Lada.kz со ссылкой на Мангистаускую областную больницу.

Фото с сайта app.envato.com
Фото с сайта app.envato.com

Ситуация произошла утром 3 апреля. На призыв бортпроводников откликнулись сразу несколько специалистов, среди которых оказались врачи из Мангистауской области: гематолог областной многопрофильной больницы Саулет Айтбеккызы, директор регионального департамента Национального научного центра развития здравоохранения имени С. Кайырбековой Ляззат Кайырбайккызы, врач дневного стационара клиники «Ясин» Аслем Берикболаткызы и дерматолог медицинского центра «Интертич» Рыскайша Хайырбеккызы.

По словам медиков, состояние пассажира было тяжёлым: наблюдались бледность, холодный пот, пониженное давление и учащённый пульс. Врачи оперативно провели необходимые мероприятия и смогли стабилизировать состояние человека до прибытия самолёта.

Ляззат Кайырбайкызы, имеющая более 30 лет стажа в медицине, отметила слаженность действий коллег.

Когда бортпроводник спросил, есть ли на борту врачи, я сразу встала и пошла помогать. Рядом оказались ещё три специалиста. Мы не были знакомы, но нас объединили профессионализм и готовность прийти на помощь. Каждый чётко выполнял свою работу, - рассказала она.

В областной больнице подчеркнули, что подобные ситуации ещё раз подтверждают высокий уровень подготовки и ответственность медицинских работников, которые готовы прийти на помощь в любой момент и в любых условиях.

Напомним, это не первый случай спасения пассажира на борту мангистаускими специалистами. Во время перелета из Астаны в Актау 23 февраля у 45-летнего мужчины резко повысилось артериальное давление. Рядом с ним сидел начальник департамента полиции Мангистауской области, который первым заметил неладное. На борту оказался врач, и состояние пассажира удалось стабилизировать.

8
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь