Врачи из Мангистау оказали помощь пассажиру на борту самолёта

На авиарейсе по маршруту Актау – Астана одному из пассажиров стало внезапно стало плохо. Бортпроводники обратились к находившимся в салоне медикам с просьбой срочно оказать первую помощь, передает Lada.kz со ссылкой на Мангистаускую областную больницу.

Ситуация произошла утром 3 апреля. На призыв бортпроводников откликнулись сразу несколько специалистов, среди которых оказались врачи из Мангистауской области: гематолог областной многопрофильной больницы Саулет Айтбеккызы, директор регионального департамента Национального научного центра развития здравоохранения имени С. Кайырбековой Ляззат Кайырбайккызы, врач дневного стационара клиники «Ясин» Аслем Берикболаткызы и дерматолог медицинского центра «Интертич» Рыскайша Хайырбеккызы.

По словам медиков, состояние пассажира было тяжёлым: наблюдались бледность, холодный пот, пониженное давление и учащённый пульс. Врачи оперативно провели необходимые мероприятия и смогли стабилизировать состояние человека до прибытия самолёта.

Ляззат Кайырбайкызы, имеющая более 30 лет стажа в медицине, отметила слаженность действий коллег.

Когда бортпроводник спросил, есть ли на борту врачи, я сразу встала и пошла помогать. Рядом оказались ещё три специалиста. Мы не были знакомы, но нас объединили профессионализм и готовность прийти на помощь. Каждый чётко выполнял свою работу, - рассказала она.

В областной больнице подчеркнули, что подобные ситуации ещё раз подтверждают высокий уровень подготовки и ответственность медицинских работников, которые готовы прийти на помощь в любой момент и в любых условиях.

Напомним, это не первый случай спасения пассажира на борту мангистаускими специалистами. Во время перелета из Астаны в Актау 23 февраля у 45-летнего мужчины резко повысилось артериальное давление. Рядом с ним сидел начальник департамента полиции Мангистауской области, который первым заметил неладное. На борту оказался врач, и состояние пассажира удалось стабилизировать.