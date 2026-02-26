Актауский врач и начальник полиции спасли иностранца на борту самолета

Во время перелета из Астаны в Актау 23 февраля у 45-летнего мужчины резко повысилось артериальное давление. Рядом с ним сидел начальник департамента полиции Мангистауской области, который первым заметил неладное. На борту оказался врач, и состояние пассажира удалось стабилизировать, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Инцидент произошёл примерно через час после взлёта. Начальник Департамента полиции Мангистауской области Сагындык Аяганов заметил, что гражданину Таджикистана стало плохо — мужчина начал падать в проходе самолёта. Он поддержал пассажира и вызвал бортпроводников. Среди пассажиров был объявлен поиск медицинского работника.

«Я возвращался в Актау из трудового отпуска тем же рейсом. Увидел, что мужчина падает в мою сторону, и успел его удержать. Мы позвали бортпроводников и начали искать врача среди пассажиров. К счастью, врач откликнулся. Я всегда ношу с собой аспирин и предложил его пассажиру. До посадки самолёта мы контролировали его состояние», - отметил генерал-майор Сагындык Аяганов.

Медицинскую помощь оказала акушер-гинеколог Центра «Ана мен бала» Турсын Чуйшбаева. По её словам, артериальное давление у мужчины поднялось до 220/110 мм рт. ст.

Фото предоставлено ДП МО

«Мы дали необходимые препараты, подключили кислород и стабилизировали состояние пациента. К моменту посадки в Актау давление удалось снизить до 135/85. Пассажир жаловался на сильную головную боль в височной области. Среди пассажиров нашлись каптоприл и аспирин. Как выяснилось, месяц назад на родине он уже был госпитализирован с аналогичным состоянием, однако не полностью соблюдал рекомендации врачей. Людям с хроническими заболеваниями при поездках важно иметь при себе необходимые медикаменты», — рассказала врач.

После посадки в Актау мужчину госпитализировала бригада скорой медицинской помощи. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

Амон Амонов выразил искреннюю благодарность тем, кто оказал ему помощь.

«После взлёта мне стало плохо. Через час я направился в туалет, чтобы умыться, но по дороге почувствовал слабость, онемение левой стороны тела, потемнение в глазах и затруднённое дыхание. Я потерял равновесие и упал. Позже узнал, что мне помог начальник Департамента полиции Мангистауской области. Помню, как он поддерживал меня, давал воду и успокаивал. Когда пришёл в себя, извинился перед ним, но он ответил: «Ничего страшного, мы все люди, помогать — наш долг». Я искренне благодарен всем, кто оказал мне помощь на борту», — рассказал пассажир.

Мужчина прибыл в Актау с целью трудоустройства. В дальнейшем он намерен лично поблагодарить специалистов, спасших ему жизнь.