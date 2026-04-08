Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Каспии

Сегодня, 8 апреля, в прибрежной зоне Азербайджана зафиксировано землетрясение. Об этом сообщили в Казахстанском национальном центре данных, передает Lada.kz .

Фото: Ахмат Басиев. Материал Международной выставки-фестиваля фотографий в рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира»

По оперативной информации, подземные толчки произошли в 14:05 часов по времени Астаны (09:05 по Гринвичу).

Координаты эпицентра: 39,64 градуса северной широты и 50,55 градуса восточной долготы.

Магнитуда землетрясения составила 5,4, энергетический класс – 13. Очаг залегал на глубине 64 километров.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших на данный момент не поступала.