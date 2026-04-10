Более 100 должников привлечены к ответственности за неуплату алиментов в Мангистау

С начала года в Мангистауской области к ответственности привлечены 104 должника, злостно уклонявшихся от уплаты алиментов. Подробности редакции Lada.kz рассказали в прокуратуре Мангистауской области.

По данным прокуратуры, с начала года из 104 должников 22 лица были привлечены к уголовной ответственности, а 82 - к административной. По всем фактам имеются соответствующие судебные акты.

Среди привлечённых имеются лица, которые на протяжении длительного времени в целях уклонения от уплаты алиментов сознательно избегали трудоустройства, а также скрывали свои доходы и место работы, - сообщили в прокуратуре региона.

В результате проведённой работы органами прокуратуры взыскано алиментов на сумму 53 млн тенге и защищены права 366 несовершеннолетних.

Отмечается, что работа в данном направлении продолжается.

