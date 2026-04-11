Патрули и перекрытая дорога: почему полиция усилила контроль в Актау

Обилие патрульных экипажей и полиции на улицах города встревожило жителей Актау. В полиции сообщили, что в Мангистауской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», передает Lada.kz .

Корреспондент Lada.kz сообщил, что 10 апреля примерно в 23:00 на центральной дороге Актау между 5 и 6 микрорайонами собрались экипажи полиции, проезд был перекрыт.

Очевидцы выдвинули предположение, что большое количество сотрудников правопорядка обусловлено каким-либо происшествием. Однако в департаменте полиции опровергли эту версию, сообщив, что в городе проходит ОПМ «Правопорядок», основная цель которого - обеспечение общественной безопасности, предупреждение и пресечение правонарушений, а также повышение уровня правовой дисциплины среди населения.

Сотрудники полиции на время проведения ОПМ переведены на усиленный режим несения службы.

«В ходе мероприятия осуществляется комплексная отработка общественных мест, развлекательных заведений, а также транспортных средств. Проводятся проверки соблюдения законодательства, выявление административных и уголовных правонарушений, а также профилактическая работа с гражданами», - сообщили в ДП МО.

В правоохранительном ведомстве также разъяснили, что полиция работает по так называемой «квадратной системе» («квадрат»): на отдельных участках временно ограничивается движение транспорта, после чего сотрудники осуществляют сплошную проверку всех автомашин, въезжающих и выезжающих из обозначенной территории. Данные меры направлены на выявление правонарушений, розыск лиц и обеспечение общественной безопасности.