Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау
site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
10.04.2026, 23:41

Патрули и перекрытая дорога: почему полиция усилила контроль в Актау

Происшествия 0 1 084 Ольга Максимова

Обилие патрульных экипажей и полиции на улицах города встревожило жителей Актау. В полиции сообщили, что в Мангистауской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», передает Lada.kz.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

Корреспондент Lada.kz сообщил, что 10 апреля примерно в 23:00 на центральной дороге Актау между 5 и 6 микрорайонами собрались экипажи полиции, проезд был перекрыт.

Очевидцы выдвинули предположение, что большое количество сотрудников правопорядка обусловлено каким-либо происшествием. Однако в департаменте полиции опровергли эту версию, сообщив, что в городе проходит ОПМ «Правопорядок», основная цель которого - обеспечение общественной безопасности, предупреждение и пресечение правонарушений, а также повышение уровня правовой дисциплины среди населения.

Сотрудники полиции на время проведения ОПМ переведены на усиленный режим несения службы.

«В ходе мероприятия осуществляется комплексная отработка общественных мест, развлекательных заведений, а также транспортных средств. Проводятся проверки соблюдения законодательства, выявление административных и уголовных правонарушений, а также профилактическая работа с гражданами», - сообщили в ДП МО.

В правоохранительном ведомстве также разъяснили, что полиция работает по так называемой «квадратной системе» («квадрат»): на отдельных участках временно ограничивается движение транспорта, после чего сотрудники осуществляют сплошную проверку всех автомашин, въезжающих и выезжающих из обозначенной территории. Данные меры направлены на выявление правонарушений, розыск лиц и обеспечение общественной безопасности.

«Особое внимание уделяется предупреждению преступлений, обеспечению общественного порядка в местах массового пребывания людей и повышению уровня безопасности на дорогах. Полиция призывает жителей и гостей региона соблюдать требования законодательства, проявлять правосознание и содействовать обеспечению общественного порядка», - подытожили в полиции.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь