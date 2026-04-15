Пятерых мужчин осудили за похищение невесты в Жанаозене

В Жанаозене вынесен приговор за похищение девушки с целью принуждения к браку. В областном суде рассказали, какое наказание им назначено, сообщает Lada.kz .

Фото создано с помощью искусственного интеллекта

В Жанаозене 8 апреля суд вынес приговор по делу о похищении девушки с целью принуждения к вступлению в брак.

Как следует из материалов дела, инцидент произошёл 16 декабря. Пятеро мужчин похитили девушку.

По решению суда подсудимые признаны виновными по пунктам 1 и 4 части 2 статьи 125-1 УК РК (принуждение к вступлению в брак, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия). Каждому из подсудимых назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года, - сообщили в суде.

За совершение такого преступления предусмотрена уголовная ответственность — от штрафа до лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, это не первый случай похищения невесты, который завершился реальным тюремным сроком. 2 февраля 2026 году суд приговорил двух мужчин к срокам за похищение девушки в Мунайлинском районе.