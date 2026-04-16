Вертолет подняли в воздух ради пропавших в Мангистау людей

Масштабная поисково-спасательная операция развернулась у подземной мечети Бекет-Ата, где пропали люди. В труднодоступной местности застрял автомобиль, сообщает Lada.kz .

По данным ДЧС региона, 14 апреля около 23:25 часов в Каракиянском районе, в 137 километрах от Жанаозена, начались поиски четырех пропавших человек в районе подземной мечети Бекет-Ата.

На место оперативно прибыли спасатели. Для усиления операции из Атырау был направлен вертолет Ми-8 АО «Казавиаспас», который провел воздушную разведку.

В результате поисков пропавшие были обнаружены в 30 километрах от мечети. Параллельно спасатели эвакуировали еще троих человек, чей автомобиль Toyota Hilux застрял в грязи в 20 километрах от того же района.

Все семь человек были доставлены вертолетом на посадочную площадку у Бекет-Ата.

Медицинская помощь никому не понадобилась.

