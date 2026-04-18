Жители Акшымырау в Мангистау сообщают о гибели домашнего скота

Обильные осадки стали причиной гибели лошадей в Мангистауском районе. После дождей животные погрязли в солончаках, и многие погибли, передаёт Lada.kz .

Сообщения о потере скота местные жители опубликовали в социальной сети. С их слов, каждый двор потерял от нескольких до десяти голов скота.

«После сильных дождей в Мангистау скот в районе села Акшымырау был унесён водой и оказался в солончаке. Многие лошади погибли, увязнув в солёной жиже, ещё часть не может выбраться. Если Министерство по чрезвычайным ситуациям и местные власти не окажут помощь, ситуация может серьёзно ухудшиться», - пишут сельчане.

Они призвали законодателей и зоозащитников обратить внимание на проблему.