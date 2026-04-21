21.04.2026, 13:11

Бомбу в торговом центре искали спецслужбы Актау

Происшествия 0 2 409 Лиана Рязанцева

Правоохранители искали бомбу в торговом центре «Ардагер». В ходе проведения саперных работ каких-либо взрывных устройств обнаружено не было. Об этом редакции Lada.kz сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото редакции Lada.kz

На пульт дежурного «102» сегодня, 21 апреля, поступила информация о заложенной бомбе в торговом центре «Ардагер», расположенном в 9 микрорайоне.

На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы. Эвакуация граждан не проводилась, территория здания была оцеплена сотрудниками полиции.

В ходе проведения саперных работ каких-либо взрывных устройств не обнаружено, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности, сообщившей о ложном взрывном устройстве.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), - отметили в ведомстве. 

Санкция вышеуказанной статьи предусматривает ответственность до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее фейковая угроза обернулась реальным наказанием для жителя Актау. Мужчину осудили на 1,5 года лишения свободы. Он отправил ложное сообщение о наличии бомбы в одном из учреждений образования.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Названа стоимость новой национальности в КазахстанеНовости Казахстана
24.03.2026, 09:37 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь