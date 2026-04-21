Бомбу в торговом центре искали спецслужбы Актау

Правоохранители искали бомбу в торговом центре «Ардагер». В ходе проведения саперных работ каких-либо взрывных устройств обнаружено не было. Об этом редакции Lada.kz сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

На пульт дежурного «102» сегодня, 21 апреля, поступила информация о заложенной бомбе в торговом центре «Ардагер», расположенном в 9 микрорайоне.

На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы. Эвакуация граждан не проводилась, территория здания была оцеплена сотрудниками полиции.

В ходе проведения саперных работ каких-либо взрывных устройств не обнаружено, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности, сообщившей о ложном взрывном устройстве.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), - отметили в ведомстве.

Санкция вышеуказанной статьи предусматривает ответственность до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее фейковая угроза обернулась реальным наказанием для жителя Актау. Мужчину осудили на 1,5 года лишения свободы. Он отправил ложное сообщение о наличии бомбы в одном из учреждений образования.