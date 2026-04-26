В Мангистау спасатели уберегли ягненка от смерти в степи

После сильных дождей спасатели обнаружили ягненка, застрявшего в заболоченной местности. Ради его спасения в воздух подняли вертолет. В МЧС РК поделились кадрами с места событий, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

По информации ведомства, животное обнаружили во время аэровизуального облета после обильных осадков. Ягненок застрял в вязкой грязи на заболоченном участке вблизи сел Акшымырау и Кызан и не мог самостоятельно выбраться.

На место прибыли специалисты МЧС совместно с представителями акимата. Обследование территории проводилось с использованием вертолета АО «Казавиаспас».

Несмотря на сложные условия, спасатели аккуратно извлекли животное и передали его ветеринарной службе.

Причиной происшествия стали проливные дожди, из-за которых отдельные участки степи превратились в труднопроходимые и опасные зоны для животных.

Напомним, из-за недавно разбушевавшейся стихии в регионе погибли более 550 голов скота.