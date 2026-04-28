Объявление – приманка: в Актау задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве

В Актау полицейские расследуют дело о серии интернет-мошенничеств. Подозреваемый, по версии следствия, размещал в сети фиктивные объявления об оказании услуг и под разными предлогами выманивал деньги у пользователей, передает Lada.kz со на пресс-службу департамента полиции Мангистауской области.

Фото: Pixabay

Как установили правоохранители, схема работала просто: после публикации объявления мужчина вступал в переписку с потенциальными клиентами, убеждал их перевести оплату на банковский счет, однако обещанные услуги так и не оказывал. В результате несколько человек лишились своих средств и обратились с заявлениями в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 4 части 3 статьи статьи 190 УК РК (Мошенничество). Речь идет о хищении чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенном с использованием информационных систем.

Подозреваемый был задержан 8 апреля 2026 года и водворен в изолятор временного содержания. С санкции суда ему избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

В настоящее время устанавливаются все эпизоды преступной деятельности и возможные дополнительные потерпевшие.

В полиции напоминают: при заказе услуг через интернет важно проверять информацию, не переводить деньги незнакомым лицам и с осторожностью относиться к слишком выгодным предложениям.

