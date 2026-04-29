У пассажирки поезда в Бейнеу изъяли 84 литра контрабандного алкоголя

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области рассказали подробности инцидента, связанного с пресечением попытки незаконного ввоза крупной партии алкогольной продукции, передает Lada.kz .

По данным ведомства, 20 апреля сотрудники таможенного поста «Бейнеу» совместно с пограничной службой Комитета национальной безопасности РК в ходе таможенного контроля пассажирского поезда № 329 «Душанбе – Волгоград» на станции Бейнеу выявили и изъяли 84 литра незадекларированной алкогольной продукции иностранного производства (168 бутылок).

Товар находился среди личной вещей пассажирки – гражданки Узбекистана (1994 года рождения). Женщина пыталась перевести алкоголь через таможенную границу Евразийского экономического союза без обязательного декларирования и уплаты таможенных платежей, скрывая его в багаже, - сообщили в ДГД.

По результатам рассмотрения материалов дела Бейнеуский районный суд Мангистауской области 24 апреля привлек иностранку к ответственности по статье 545 КоАП РК.

Ей назначен штраф в размере 64 875 тенге (15 месячных расчетных показателей) с конфискацией изъятого товара.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области напоминает, что незаконное перемещение через таможенную границу подакцизных товаров, включая алкогольную продукцию, влечёт административную ответственность с конфискацией товара и наложением значительных штрафов, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

В ведомстве ответили на вопрос о том, сколько алкоголя можно ввезти в страну легально.

Согласно нормам Евразийского экономического союза, одно физическое лицо старше 18 лет имеет право ввезти для личного пользования до 3 литров алкогольных напитков и пива – беспошлинно. От 3 до 5 литров допускается ввоз с уплатой таможенной пошлины в размере 10 евро за каждый литр сверх 3 литров. Ввоз свыше 5 литров запрещён. Соблюдение таможенных правил – обязанность каждого гражданина, пересекающего границу Республики Казахстан, - заключили в ДГД области.

