Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.04.2026, 15:38

У пассажирки поезда в Бейнеу изъяли 84 литра контрабандного алкоголя

Происшествия 0 1 216 Лиана Рязанцева

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области рассказали подробности инцидента, связанного с пресечением попытки незаконного ввоза крупной партии алкогольной продукции, передает Lada.kz.

Фото: istockphoto.com

По данным ведомства, 20 апреля сотрудники таможенного поста «Бейнеу» совместно с пограничной службой Комитета национальной безопасности РК в ходе таможенного контроля пассажирского поезда № 329 «Душанбе – Волгоград» на станции Бейнеу выявили и изъяли 84 литра незадекларированной алкогольной продукции иностранного производства (168 бутылок).

Товар находился среди личной вещей пассажирки – гражданки Узбекистана (1994 года рождения). Женщина пыталась перевести алкоголь через таможенную границу Евразийского экономического союза без обязательного декларирования и уплаты таможенных платежей, скрывая его в багаже, - сообщили в ДГД.

По результатам рассмотрения материалов дела Бейнеуский районный суд Мангистауской области 24 апреля привлек иностранку к ответственности по статье 545 КоАП РК.

Ей назначен штраф в размере 64 875 тенге (15 месячных расчетных показателей) с конфискацией изъятого товара.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области напоминает, что незаконное перемещение через таможенную границу подакцизных товаров, включая алкогольную продукцию, влечёт административную ответственность с конфискацией товара и наложением значительных штрафов, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

В ведомстве ответили на вопрос о том, сколько алкоголя можно ввезти в страну легально.

Согласно нормам Евразийского экономического союза, одно физическое лицо старше 18 лет имеет право ввезти для личного пользования до 3 литров алкогольных напитков и пива – беспошлинно. От 3 до 5 литров допускается ввоз с уплатой таможенной пошлины в размере 10 евро за каждый литр сверх 3 литров. Ввоз свыше 5 литров запрещён. Соблюдение таможенных правил – обязанность каждого гражданина, пересекающего границу Республики Казахстан, - заключили в ДГД области.

Напомним, ранее в Актау суд оштрафовал магазин за торговлю алкоголем без лицензии. Горячительные напитки продавались без соответствующей лицензии на хранение и реализацию данного вида продукции. Предпринимательница в ходе судебного заседания полностью признала свою вину.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь