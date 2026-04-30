Жителя Шетпе наказали общественными работами за выброшенный окурок

В Шетпе суд отправил сельчанина на принудительные работы в качестве наказания за загрязнение общественного места, передаёт Lada.kz .

В Мангистауском районном суде рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении жителя села по ч. 1 ст. 434-2 КоАП РК (загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах).

Как установил суд, 26 апреля гражданин выбросил окурок прямо перед зданием полиции на центральной улице.

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере десяти месячных расчетных показателей либо привлечение к общественным работам сроком до сорока часов.

Постановлением суда гражданин О. признан виновным и ему назначено наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 40 часов.