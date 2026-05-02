Пожар в многоэтажке Актау: спасатели эвакуировали 14 человек

Пожар произошел в подвале многоэтажного дома, расположенного в 31 микрорайоне. Подробности происшествия Lada.kz предоставили в МЧС РК.
По предоставленной информации, возгорание в подвальном помещении шестиэтажного многоквартирного дома произошло сегодня, 2 мая. Причиной стало горение мусора.
Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы, после чего на место оперативно прибыли подразделения спасателей. Благодаря их слаженным действиям огонь удалось быстро локализовать и не допустить его распространения на жилые этажи.
В ходе тушения и разведки из здания были эвакуированы 14 человек, в том числе восемь детей. Пожар ликвидировали в кратчайшие сроки.
В результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, ранее пожар произошел в девятиэтажном доме в 19А микрорайоне. Тогда один человек был госпитализирован.
Комментарии0 комментарий(ев)