Пожар в многоэтажке Актау: спасатели эвакуировали 14 человек

Пожар произошел в подвале многоэтажного дома, расположенного в 31 микрорайоне. Подробности происшествия Lada.kz предоставили в МЧС РК.

Фото: кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

По предоставленной информации, возгорание в подвальном помещении шестиэтажного многоквартирного дома произошло сегодня, 2 мая. Причиной стало горение мусора.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы, после чего на место оперативно прибыли подразделения спасателей. Благодаря их слаженным действиям огонь удалось быстро локализовать и не допустить его распространения на жилые этажи.

В ходе тушения и разведки из здания были эвакуированы 14 человек, в том числе восемь детей. Пожар ликвидировали в кратчайшие сроки.

В результате происшествия никто не пострадал.

