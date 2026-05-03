В Актау привлекли к ответственности нарушительницу тишины

В Актау сотрудники батальона патрульной полиции пресекли факт нарушения тишины в ночное время. Подробности Lada.kz сообщил в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области

В ночь на 2 мая в 02:23 часов на «102» поступило сообщение от жителей дома №38 в 11 микрорайоне о громкой музыке, доносившейся из одной из квартир.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульной полиции – лейтенант полиции Алиби Есенаманов и старший лейтенант полиции Аян Аязбай.

Поскольку хозяйка квартиры не открывала дверь, были привлечены сотрудники ДЧС. После этого полицейские поднялись по лестнице ко второму этажу и через окно потребовали от нарушительницы открыть дверь. По результатам проверки 40-летняя хозяйка квартиры привлечена к административной ответственности за нарушение тишины, - сообщили в полиции.

По данному факту составлен протокол по статье 437 КоАП РК (Нарушение тишины).

Согласно закону, шум в жилых зонах запрещен с 22:00 до 09:00 часов в будние дни и с 23:00 до 10:00 часов в выходные и праздничные дни.

За нарушение предусмотрен штраф для физических лиц в размере 5 МРП (21 625 тенге).

В ведомстве отметили, что по данному факту на официальный сайт департамента полиции поступила благодарность от местного жителя. В своём обращении он выразил признательность сотрудникам патрульной полиции за оперативность, профессионализм и принятые меры по обеспечению общественного порядка и спокойствия граждан.

