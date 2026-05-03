Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Спасатели Мангистау бьют тревогу: участились случаи падения детей из окон

Лиана Рязанцева

Только за январь-март 2026 года в больницу поступило восемь детей, выпавших из из окна. Из них двое детей скончались в результате падения с верхних этажей. Спасатели призывают родителей усилить меры безопасности, повысить ответственность и пересмотреть требования к защите окон в жилых домах, передает Lada.kz.

Фото istockphoto.com

Спасатели отмечают, что скоро наступит лето – период, когда безопасность детей требует особого внимания. Во время каникул дети проводят много времени на улице, на побережье Каспийского моря, а также дома, в связи с чем возрастает риск возникновения различных чрезвычайных ситуаций. В этой связи особое значение приобретают профилактика пожаров, безопасность на воде и предупреждение падений из окон.

Чаще всего это происходит из-за отсутствия должного присмотра со стороны взрослых или несоблюдения правил безопасности, - заявляют спасатели.

По данным ведомства, в период с января по декабрь 2025 года в областную детскую больницу поступил 31 ребёнок с травмами, полученными в результате падения из окон или с высоты. В одном случае ребёнок погиб после падения с третьего этажа.

У большинства пострадавших были диагностированы тяжёлые травмы – переломы костей и черепа, сотрясение головного мозга, травматический шок. Чаще всего падения происходили с высоты 2-5 этажей. В ряде случаев дети опирались на москитные сетки, что приводило к трагическим последствиям. Только за январь-март 2026 года в больницу поступило восемь детей с диагнозом «падение из окна». Из них двое скончались в результате падения с верхних этажей. Остальные пострадавшие находились в тяжёлом состоянии и проходили лечение в реанимации с политравмами, черепно-мозговыми травмами и потерей сознания. Эти данные свидетельствуют о необходимости усиления мер безопасности, повышения ответственности родителей и пересмотра требований к защите окон в жилых домах, - заявляют специалисты.

Эксперты отмечают, что за каждой цифрой статистики – судьба ребёнка и боль семьи.

В большинстве случаев подобные происшествия происходят, когда дети играют у окна или забираются на стоящую рядом мебель. Особенно уязвимы маленькие дети, которые могут опереться на москитную сетку и выпасть наружу. Статистика 2025–2026 годов показывает, что даже падение со 2-3 этажей может привести к гибели или инвалидности. Помните, москитная сетка не является средством защиты! Она предназначена только для защиты от насекомых и не выдерживает вес ребёнка, - подчеркивают спасатели.

Специалисты ДЧС рекомендуют устанавливать специальные средства защиты на окна (блокираторы, ограничители открывания) и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра.

Самое главное – постоянно следить за детьми. Важно регулярно разъяснять им правила пожарной безопасности, обучать безопасному поведению на воде и обеспечивать защиту окон. Ответственность и бдительность родителей играют ключевую роль в сохранении жизни и здоровья детей, - заключили в ведомстве.

Напомним, в прошлом году только за первую неделю апреля после выпадения из окон жилых домов в больницу доставили трех малышей. 

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь