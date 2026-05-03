В Актау пресекли незаконное хранение «веселящего газа»

В Актау остановлен автомобиль, в котором обнаружили два 10-литровых баллона с закисью азота, известной как «веселящий газ» или «шарик-кумарик». Двое подозреваемых мужчины 1996 и 1998 годов рождения, находятся под подпиской о невыезде, передает Lada.kz .

По информации пресс-службы региональной полиции, с помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления сотрудники патрульной полиции Актау выявили и остановили автомобиль марки Toyota Camry для проверки.

При осмотре транспортного средства в салоне были обнаружены два баллона объёмом по 10 литров, предназначенные для употребления закиси азота, известной как «веселящий газ» или «шарик-кумарик». По данному факту возбуждено дело по части 1 статьи 301 УК РК (езаконный оборот ядовитых веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления или переработки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или ядовитых веществ),- сообщили в ведомстве.

Отмечается, что автомобиль водворён на специализированную штрафную стоянку. Двое подозреваемых мужчин 1996 и 1998 годов рождения находятся под подпиской о невыезде.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, - заключили в полиции.

Вышеназванная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с конфискацией имущества либо без таковой.

Для справки

«Веселящий газ» – это оксид азота, которым наполняют шарики, являющийся сильным психотропным веществом. Он применяется в медицинских целях в качестве наркоза.

Напомним, ранее в Актау уже проводились рейды по выявлению незаконной торговли «веселящим газом». В ходе проверок владельцам и сотрудникам объектов предпринимательства разъяснили требования действующего законодательства и ответственность, предусмотренную за незаконное распространение запрещённых веществ. Также была проведена профилактическая работа.