Водитель с подложным номером задержан в Мангистау

На 144-м километре автодороги Актау - Бейнеу была остановлена автомашина с подложными государственными регистрационными номерами. Подробности сообщили в полиции региона, передаёт Lada.kz .

Качество кадра улучшено с помощью искусственного интеллекта

Так, 3 мая около 12:00 на 144-м километре автодороги Актау - Бейнеу сотрудниками полиции была остановлена автомашина марки Toyota Avalon. В ходе проверки документов было установлено, что водитель управлял транспортным средством с подложными номерами.

В отношении данного водителя был составлен протокол по части 4 статьи 590 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Материалы дела направлены в Мангистауский районный суд, а автомобиль водворен на штрафную стоянку, - сообщил инспектор патрульной полиции ДП Мангистауской области Курбанияз Демеков.

Согласно санкции статьи 590, управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками, а также использование номеров, оборудованных устройствами или материалами, затрудняющими их идентификацию либо позволяющими их видоизменять или скрывать, влечет административный арест сроком до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на один год.

Полицейский призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и не допускать правонарушений на дорогах.

