В Актау девушка пыталась свести счеты с жизнью

Девушка, предположительно, пыталась спрыгнуть из окна пятого этажа.Видео с места происшествия быстро распространилось в соцсетях, сообщает Lada.kz .

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

По словам очевидцев, инцидент произошел в ночь на 7 мая ориентировочно около 02:00-03:00 часов в одном из многоквартирных жилых домов в 33 микрорайоне.

Для спасения девушки была задействована автолестница. По ней к окну пятого этажа поднялись сотрудник полиции и спасатель. Позже очевидцы сообщили, что девушка осталась жива.

В Сети также распространяется версия подростков, которые вели прямой эфир во время происшествия. По их словам, девушка якобы находилась дома без взрослых, пригласила подруг, после чего они предположительно употребляли алкоголь и запрещённые вещества. При этом сами участники эфира называли происходящее «показухой». Официального подтверждения этой информации не поступало.

Официальные запросы направлены в департамент полиции региона и ДЧС Мангистауской области.

Напомним, в конце марта девушка спрыгнула с пятого этажа в 22 микрорайоне.