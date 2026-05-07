07.05.2026, 12:41

Житель Актау таинственно пропал после звонка сестре

Происшествия | Сергей Кораблев

Разыскивается 42-летний Александр Друздев, который пропал после странной поездки в сторону Жанаозена. Подробности выяснял корреспондент Lada.kz.

Пропавший Александр Друздев. Фото предоставила его сестра

За помощью в поисках Александра Друздева обратилась его старшая сестра Светлана.

По ее словам, 27 апреля он находился на подработке по металлу. Днем коллега довез его домой в 3 микрорайон, где проживает мужчина. Однако вечером, со слов очевидцев, Александра Друздева увезли на белой Toyota Prado в неизвестном направлении.

Позже в тот же день брат позвонил сестре и сообщил, что якобы уехал на вахту в Жанаозен.

Ранее никаких вахт у него не было. Уехал спонтанно, без вещей, в Жанаозене у него никого нет, заранее никого не предупреждал. Коллега, который 27 апреля привез его домой с работы, тоже никакой информацией не владеет, - рассказала Светлана.

30 апреля мужчина вновь вышел на связь, правда, уже с другого номера телефона. По словам сестры, Александр Друздев сообщил, что ему плохо, и попросил вызвать скорую помощь в какой-то аул недалеко от Жанаозена. После этого связь с ним оборвалась.

С того дня о местонахождении Александра Друздева ничего неизвестно. Заявление в полицию было подано 1 мая.

Приметы пропавшего:

  • рост примерно 160-165 сантиметров;
  • голубые глаза;
  • был одет в синюю джинсовую куртку, коричневый свитер в полоску, черно-серые трико и черные тканевые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра Друздева, просят звонить по номеру телефона: +7 (747) 721-01-51 (Светлана) или 102.

Напомним, ранее полиция нашла пропавшего 62-летнего мужчину в Актау, который был дезориентирован.

