18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
463.41
546.27
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.05.2026, 15:34

Мальчика сбили на «зебре» в пригороде Актау

Происшествия 0 1 718 Сергей Кораблев

В Мунайлинском районе произошло ДТП с участием ребёнка. Шестилетний мальчик после наезда автомобиля Toyota Camry был госпитализирован с серьезной травмой бедра, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр видео, улучшенный с помощью ИИ
Фото: кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

ДТП произошло во второй половине дня 7 мая в селе Атамекен Мунайлинского района.

По предварительным данным департамента полиции региона, водитель автомобиля Toyota Camry 1997 года рождения совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшего 6-летнего мальчика доставили в Мангистаускую областную детскую многопрофильную больницу в Актау.

Как сообщили в медучреждении, у ребенка диагностирован закрытый перелом шейки правого бедра со смещением. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Автомобиль водворен на штрафную стоянку. Правоохранители добавили, что водитель будет привлечен к ответственности.

Напомним, ранее между 7 и 9 микрорайонами аналогично на пешеходном переходе сбили ребенка. Свидетелями происшествия стали прохожие, которые первыми пришли на помощь.

1
12
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь