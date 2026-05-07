Мальчика сбили на «зебре» в пригороде Актау

В Мунайлинском районе произошло ДТП с участием ребёнка. Шестилетний мальчик после наезда автомобиля Toyota Camry был госпитализирован с серьезной травмой бедра, сообщает Lada.kz .

ДТП произошло во второй половине дня 7 мая в селе Атамекен Мунайлинского района.

По предварительным данным департамента полиции региона, водитель автомобиля Toyota Camry 1997 года рождения совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшего 6-летнего мальчика доставили в Мангистаускую областную детскую многопрофильную больницу в Актау.

Как сообщили в медучреждении, у ребенка диагностирован закрытый перелом шейки правого бедра со смещением. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Автомобиль водворен на штрафную стоянку. Правоохранители добавили, что водитель будет привлечен к ответственности.

Напомним, ранее между 7 и 9 микрорайонами аналогично на пешеходном переходе сбили ребенка. Свидетелями происшествия стали прохожие, которые первыми пришли на помощь.