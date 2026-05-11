В Мангистау мужчину на лодке унесло ветром в море

В селе Баутино Тупкараганского района мужчину унесло на лодке в море. Из-за сильного ветра он не смог самостоятельно выбраться на берег. Помощь оказали спасатели. Об этом Lada.kz сообщили в МЧС РК.

Информация о спасении мужчины появилась сегодня, 11 мая, в 09:32 часов в официальном Telegram-канале МЧС Казахстана.

Накануне в ходе патрулирования побережья Каспийского моря спасатели МЧС обнаружили мужчину в лодке примерно в 400 метрах от берега. Сотрудники ведомства оперативно прибыли на место и благополучно доставили мужчину на берег, - говорится в сообщении.

Отмечается, что лодка не была оборудована мотором. Из-за сильного ветра ее унесло от берега, и мужчина не смог самостоятельно вернуться. В медицинской помощи он не нуждался.



МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде: