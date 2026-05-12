В Мангистау мужчина подавился шашлыком и умер на глазах у коллег

Трагический инцидент произошел 10 мая во время выезда на природу коллектива одной из школ. В полиции сообщили, что проводят тщательную проверку, передаёт Lada.kz со ссылкой на Qaz365.kz .

Сотрудники одной из школ города Актау выехали на маевку к водопаду Аралбай, расположенному неподалеку от села Жармыш Мангистауского района. Во время загородного застолья 56-летний мужчина подавился косточкой от шашлыка. К несчастью, помочь пострадавшему не смогли и он умер на месте.

В пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области сообщили, что по данному факту начата тщательная проверка.

Следователи продолжают выяснять все детали и обстоятельства несчастного случая. Правоохранительные органы настоятельно призывают граждан быть предельно осторожными и внимательными во время выездов на природу.