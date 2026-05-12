Потасовка в спецприемнике Актау: суд оштрафовал дебошира

Специализированный суд по административным правонарушениям города Актау оштрафовал мужчину, который отказался подчиняться требованиям полицейских в спецприемнике, передаёт Lada.kz .

Актауским специализированным судом по административным правонарушениям рассмотрено дело в отношении гражданина по ч. 1 ст. 667 КоАП РК (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа, специального государственного органа, органа военной полиции, службы государственного фельдъегеря, судебного пристава или судебного исполнителя).

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 МРП либо административного ареста сроком до 15 суток.

Постановлением суда гражданин признан виновным и оштрафован на 30 МРП, то есть 129 750 тенге.