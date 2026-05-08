Скрутили в спецприемнике Актау: полиция дала разъяснения

В соцсетях распространилось видео, на котором, по утверждению пользователей, сотрудники полиции скручивают задержанного. В департаменте полиции разъяснили ситуацию, передаёт Lada.kz .

Кадр из видео, улучшенный с помощью ИИ

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, 6 мая в специальном приёмнике Актауского городского управления полиции арестованный на 15 суток за административное правонарушение гражданин, нарушил установленный порядок содержания - отказался выполнять законные требования сотрудников полиции, проявлял агрессию и препятствовал соблюдению внутреннего распорядка специального учреждения.

По данному факту в отношении него составлен еще один протокол, но уже по статье 667 КоАП РК - неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа. Материал направлен в суд.