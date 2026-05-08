В Актау водителя закрыли в спецприёмник за вождение авто в пьяном виде

Езда подшофе стала причиной лишения прав и административного заключения для жителя областного центра, передаёт Lada.kz .

На автодороге в 30 микрорайоне 5 мая около 21:00 был остановлен автомобиль марки «Daewoo Nexia». В ходе проверки у водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения.

Врач-нарколог вынес заключение, что он находился в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени.

По данному факту был составлен административный протокол, а автомобиль водворен на штрафную стоянку.

Решением суда водитель лишен права управления транспортными средствами сроком на 7 лет и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток с содержанием в специальном приёмнике.