Водитель без прав разъезжал по Актау со спецсигналом

Нарушителя на Toyota Camry с незаконно установленными красно-синими световыми приборами выявили с помощью камер Центра оперативного управления, сообщает Lada.kz .

По данным департамента полиции региона, инцидент произошел 5 мая около 23:07 часов. Нарушение было зафиксировано камерами Центра оперативного управления.

Во время проверки выяснилось, что на передней части автомобиля были установлены световые приборы с красным и синим сигналами, а также дополнительные устройства, не соответствующие требованиям допуска транспортных средств к эксплуатации.

Кроме того, мужчина находился за рулем без права управления транспортным средством.

В отношении водителя составлены административные материалы сразу по нескольким статьям. Дело направлено в суд для принятия процессуального решения.

Автомобиль водворен на штрафную стоянку.

