Полиция Актау разъяснила запрет на ношение закрывающей лицо одежды

Қазақ тіліне аудару

В Актау сотрудники управления полиции провели разъяснительную работу по новому закону, который ступил в силу 12 июля и запрещает ношение в общественных местах одежды, полностью закрывающей лицо, передает Lada.kz .

Скриншот из видео

Полицейские посетили торговые центры, рынки и другие места массового скопления людей, где провели профилактические беседы с жителями.

«Главная цель законодательных поправок - обеспечение общественной безопасности, идентификации лиц и соблюдение общественного порядка без ущемления прав и свобод граждан, включая право на свободу вероисповедания», - поясняют полицейские.

Сотрудники правоохранительного органа информируют, что запрет касается одежды, полностью закрывающей лицо и препятствующей установлению личности, например, масок и никабов. При этом такие элементы религиозной одежды, как хиджаб, шейла, химар, аль-амира и другие, не закрывающие лицо, под действие нормы не подпадают.

Как сообщают в МВД РК, запрет не распространяется на случаи, обусловленные погодными условиями, медицинскими показаниями, исполнением требований закона, служебными обязанностями, деятельностью в сфере гражданской защиты, а также на участников спортивных и культурно-массовых мероприятий.

