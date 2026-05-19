19.05.2026, 16:30

Активист из Жанаозена назвал фейком шокирующие кадры избиения и надругательства над инвалидом

Происшествия | Наталья Вронская

В Сети распространяются новые видео с издевательствами над мужчиной с инвалидностью в Жанаозене. На кадрах неизвестный наносит побои человеку, передвигающемуся на инвалидной коляске, а также совершает в отношении него действия унизительного характера, передает Lada.kz.

Фото: стоп-кадр из видео NewTimes.kz

Первые видеозаписи появились еще 14 мая. Предположительно, съемка велась на установленную в помещении камеру. Пользователи социальных сетей заявили, что на кадрах может быть запечатлен жанаозенский активист Муратбай Жумагалиев.

После появления роликов корреспонденты Lada.kz обратились за официальным комментарием в департамент полиции Мангистауской области, однако ответа от правоохранительных органов редакция до сих пор не получила.

Сегодня, 19 мая, в интернете распространились еще два видео. Одно из них – обращение самого Муратбая Жумагалиева. В нем активист отрицает причастность к произошедшему и утверждает, что опубликованные кадры являются фальсификацией, передает NewTimes.kz.

Это все сделано с помощью искусственного интеллекта, - заявил он в видеообращении.

Одновременно с этим в Сети появились новые записи, на которых вновь зафиксированы сцены жестокого обращения с мужчиной с инвалидностью.

По информации ряда казахстанских пабликов и СМИ, в отношении предполагаемого подозреваемого проводятся следственные действия. В частности, Kaz.press сообщает, что в Жанаозене задержан общественный активист, подозреваемый в издевательствах над человеком с ограниченными возможностями.

Официального подтверждения этой информации от полиции региона на момент публикации также не поступало.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь