Активист из Жанаозена назвал фейком шокирующие кадры избиения и надругательства над инвалидом

В Сети распространяются новые видео с издевательствами над мужчиной с инвалидностью в Жанаозене. На кадрах неизвестный наносит побои человеку, передвигающемуся на инвалидной коляске, а также совершает в отношении него действия унизительного характера, передает Lada.kz .

Первые видеозаписи появились еще 14 мая. Предположительно, съемка велась на установленную в помещении камеру. Пользователи социальных сетей заявили, что на кадрах может быть запечатлен жанаозенский активист Муратбай Жумагалиев.

После появления роликов корреспонденты Lada.kz обратились за официальным комментарием в департамент полиции Мангистауской области, однако ответа от правоохранительных органов редакция до сих пор не получила.

Сегодня, 19 мая, в интернете распространились еще два видео. Одно из них – обращение самого Муратбая Жумагалиева. В нем активист отрицает причастность к произошедшему и утверждает, что опубликованные кадры являются фальсификацией, передает NewTimes.kz.

Это все сделано с помощью искусственного интеллекта, - заявил он в видеообращении.

Одновременно с этим в Сети появились новые записи, на которых вновь зафиксированы сцены жестокого обращения с мужчиной с инвалидностью.

По информации ряда казахстанских пабликов и СМИ, в отношении предполагаемого подозреваемого проводятся следственные действия. В частности, Kaz.press сообщает, что в Жанаозене задержан общественный активист, подозреваемый в издевательствах над человеком с ограниченными возможностями.

Официального подтверждения этой информации от полиции региона на момент публикации также не поступало.