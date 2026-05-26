Хотел сделать липосакцию: в Актау могут эксгумировать тело умершего депутата

Адвокат депутата, который намеревался сделать липосакцию в медцентре Актау, однако впал в кому и в последствии умер, заявил о нарушениях не только со стороны клиники, но и следствия. По словам Алдирзы Куанышкереева, погибшему пациенту не проводилась судебно-медицинская экспертиза в связи с чем теперь, возможно, потребуется эксгумация его тела, передает Lada.kz .

Алдирза Куанышкереев рассказал, что в апреле депутат областного маслихата Ербол Айтуов обратился в клинику «Касиет» для того, что ему провели пластическую операцию по подтяжке шеи и подбородка. Однако после введения наркоза пациент впал в кому и через месяц скончался в Мангистауской областной многопрофильной больнице. Адвокат семьи заявляет о грубых нарушениях в клинике. Обследование, по его словам, было неполным, согласия на анастезию у пациента не взяли, а саму операцию проводить было нельзя.

В ходе проверки выяснилось, что у медицинского центра отсутствует приложение к лицензии на оказание услуг по профилю «Анестезиология и реаниматология». Это означает, что на само здание лицензия не выдана. Там должны быть соответствующие операционный и реанимационный блоки, оборудование. Возможно, персональная лицензия есть у хирургов клиники «Касиет», но не у здания. Такой официальный ответ мне предоставила руководитель фармконтроля. Согласно полученному заключению, обследование и анализы были неполными. У пациента имелись медицинские противопоказания к операции из-за сопутствующих заболеваний, но должного обследования не провели. При таком высоком уровне сахара хирург вообще не должен был брать пациента на операционный стол, а был обязан направить его на дообследование. Кроме того, перед наркозом не была взята расписка о согласии на анестезию, а анестезиолог не проводил обязательную предварительную беседу за 1-2 дня до вмешательства. Это очень редкий случай, чтобы сразу после анестезии человек впадал в кому, - говорит Алдирза Куанышкереев.

Вопросы у защиты возникли и к действиям следователей. Тело погибшего, по словам адвоката, выдали родственникам без судебно-медицинской экспертизы, которая в таких случаях обязательна. Теперь, чтобы установить точную причину смерти, следствию придется пойти на крайние меры – эксгумацию. Семья требует привлечь виновных к уголовной ответственности по статье «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником» (статья 317 УК РК).

Труп выдают без судебно-медицинской экспертизы только людям преклонного возраста или при наличии хронических заболеваний. А здесь человек скончался после комы. Теперь стоит вопрос о необходимости проведения эксгумации. Вчера супругу признали представителем потерпевшего и допросили. Наше главное требование по этому делу – в рамках части 3 статьи 317 Уголовного кодекса найти ответственных лиц, установить, что стало первоначальной причиной впадения Айтуова в кому, а затем и причиной его смерти. Нужно установить виновных и привлечь их к уголовной ответственности, - говорит Алдирза Куанышкереев.

В самой клинике «Касиет» уверяют: все обвинения беспочвенны. Медучреждение работает больше 10 лет и имеет все разрешительные документы. По словам главного врача, погибший депутат был его близким другом и ранее уже делал здесь пластику. В тот роковой день операцию даже не успели начать и это первый подобный случай в их практике.

Прежде всего, в связи с произошедшим выражаем соболезнования семье. К сожалению, такова, вероятно, была воля Аллаха. Как говорится, судьба. Если кратко объяснить ситуацию: пациент поступил к нам 4 апреля для проведения операции. Всё проводилось с его согласия, были подписаны необходимые документы. После введения наркоза, когда я уже собирался начать операцию, я посмотрел на монитор. Давление показывало 210-220. При таком давлении проводить операцию нельзя – это опасно. Поэтому операция была остановлена. Так происходит с любым пациентом. Операция должна была быть по подтяжке шеи, удалению жира под подбородком и подтяжке мышц шеи. После этого мы начали бороться с высоким давлением пациента. Давали различные препараты, подняли его в реанимацию. В течение двух-трёх часов давление не снижалось. Тогда у нас появились подозрения на инсульт, потому что при таком длительном высоком давлении это возможно у любого тяжёлого пациента. После этого сразу вызвали скорую помощь – 103. Бригада приехала и доставила пациента в областную больницу, в реанимационное отделение, в «красную зону», для уточнения диагноза. После проведения МРТ был поставлен диагноз – инсульт головного мозга. То есть причиной стало высокое давление. После этого пациент находился в реанимации областной больницы, где проходил лечение около месяца. К сожалению, судьба распорядилась именно так, - говорит Артур Тажиев, главный врач клиники «Касиет».

Главный врач клиники заявляет, что все разговоры, которые сейчас вирусятся в социальных сетях о том, что якобы из-за личного знакомства главврача с депутатом, анализы он не сдавал и операция проводилась наспех являются ложью.

Все действия проводились строго в рамках медицинских протоколов. Любые разговоры о «договорённостях» или неформальных просьбах — это неправда. После инцидента мы передали все материалы в правоохранительные органы. Сейчас проводится расследование, и мы полностью сотрудничаем со следствием. До его завершения я не могу давать более подробные комментарии. К сожалению, в социальных сетях распространяется много искажённой информации. В частности, утверждения о том, что у клиники якобы нет лицензии или что здесь якобы происходили незаконные действия – это не соответствует действительности. Наша клиника работает с 2015 года и имеет все необходимые лицензии: на проведение хирургических операций, анестезиологию, реанимацию и стационарную помощь. Все документы можно проверить официально, - говорит Артур Тажиев, главный врач клиники «Касиет».

Руководство клиники заявляет, что для помощи пациенту они привлекали ведущих неврологов из Алматы, Астаны и даже Москвы, но спасти мужчину все же не удалось. Врач подчеркивает: никакой халатности или работы «по знакомству» не было.

Пациента наблюдали, корректировали лечение, и он находился под постоянным медицинским контролем. Наша главная цель была – оказать всю возможную помощь пациенту. Но, к сожалению, несмотря на усилия врачей, исход оказался трагическим, - Артур Тажиев, главный врач клиники «Касиет».

Что именно спровоцировало резкий скачок давления и кому – анафилактический шок или врачебная ошибка, теперь предстоит выяснить прокурорам. Расследование дела находится на их особом контроле.