В Мангистау более 500 человек наказали за нарушение экологического законодательства

С начала года в регионе зарегистрировано 22 факта нарушения экологического законодательства, к ответственности привлечены 510 человек, передает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Polisia.kz

По данным полиции, с начала года в Мангистауской области выявлено 22 факта нарушения экологического законодательства. К ответственности привлечены 510 человек.

Во время рейдовых мероприятий правоохранители изъяли 30 туш сайгаков, 14 рогов сайгака, четыре туши джейрана, а также более 425 килограммов осетровых пород рыбы и около 10 килограммов черной икры.

Мангистауская область – уникальный регион, где встречаются Каспийское море и бескрайние степи. Здесь вопросам сохранения экологического баланса и защиты биологических ресурсов уделяется особое внимание. Каспийское море является местом обитания редких видов рыб. В целях сохранения этих природных богатств правоохранительные органы на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия, направленные на пресечение фактов браконьерства. Под контролем находится не только акватория моря, но и сухопутная территория. Обширные степи и возвышенности Мангистауской области контролируются с воздуха с помощью беспилотных летательных аппаратов, а также патрульными группами на земле, - говорится в сообщении Polisia.kz.

Отмечается, что группа природоохранной полиции управления общественной безопасности обеспечивает соблюдение экологического законодательства в регионе. Сотрудники подразделения оснащены современной техникой и оперативно реагируют на выявленные нарушения.