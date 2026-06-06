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06.06.2026, 11:08

Ущерб от браконьеров на Каспии оценили в сотни миллионов тенге

Экология 0 1 826 Сергей Кораблев

В пограничной службе КНБ РК рассказали, сколько фактов браконьерства пресекли на Каспии, сообщает Lada.kz.

Инспекция на патрульном судне. Фото сгенерировано при помощи ИИ
Инспекция на патрульном судне. Фото сгенерировано при помощи ИИ

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По данным пресс-службы КНБ РК, в мае этого года было пресечено 12 фактов браконьерства.

В ходе проведенных мероприятий у нарушителей изъяли орудия незаконного промысла, а также рыбу осетровых видов.

Сумма предотвращенного ущерба превысила 210 миллионов тенге.

В настоящее время по выявленным фактам проводятся следственные мероприятия. Материалы направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений.

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