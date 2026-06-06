Ущерб от браконьеров на Каспии оценили в сотни миллионов тенге

В пограничной службе КНБ РК рассказали, сколько фактов браконьерства пресекли на Каспии, сообщает Lada.kz .

Инспекция на патрульном судне. Фото сгенерировано при помощи ИИ

По данным пресс-службы КНБ РК, в мае этого года было пресечено 12 фактов браконьерства.

В ходе проведенных мероприятий у нарушителей изъяли орудия незаконного промысла, а также рыбу осетровых видов.

Сумма предотвращенного ущерба превысила 210 миллионов тенге.

В настоящее время по выявленным фактам проводятся следственные мероприятия. Материалы направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений.