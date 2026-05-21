Двойной «улов»: вблизи Актау полицейские изъяли осетров и гашиш

Правоохранители выявили факт незаконного хранения осетрины и запрещенных веществ в ходе оперативно-профилактических мероприятий, сообщает Lada.kz .

По данным департамента полиции региона, задержание прошло на этой неделе близ Актау в дачном секторе.

В рамках досудебного расследования при осмотре автомобиля было изъято осетровых рыб общим весом более 64 килограммов. Позже в ходе обыска по месту жительства дополнительно обнаружены и изъяты более 21 килограмма рыбы, электронные весы, а также гашиш общим весом свыше 213 граммов.

По данному факту проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

